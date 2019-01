BOBSTH 13:31:31 18-01-2019

Тони Момрел - София - концерт



Тони Момрел идва за първи

път с концерт в София





София, 18 януари /Оля Ал-Ахмед, БТА/

Един от най-мелодичните и вълнуващи соул гласове Тони Момрел /Tony Momrelle/ пристига за първи път в София като соло изпълнител. Концерта на британската звезда ще се състои на 16 февруари, в събота от 22,00 часа в Sofia Lice Club, съобщиха за БТА организаторите.

"Много съм щастлив , че ще пея пред българската публика. В България имам много фенове, а аз пък съм невероятен фен на България! На концерта ще зарадвам почитателите не само с най-известните хитове, но и с нови сингъли от последния ми албум. Нека заедно да преживеем една незабравима софийска нощ на 16 февруари. От мен - позитивното настроение и купона, от вас - присъствието!", каза специално за БТА британският изпълнител Тони Момрел. Той добави, че концертната програма ще е една смесица на мелодии от осемдесетте, джаз, класика, сингъли, блус, поднесени забавно с много любов и в съвременен стил.

Тони Момрел е един от най-популярните и нашумели напоследък соул музиканти на съвременната британска сцена. " Стиви Уондър на 21-ви век " - така го определя знаменитият Пол Морли в изданието "The Guardian".

В музикалната си кариера, в продължение на повече от 20 години, той има участия с едни от най-великите артисти в света: Incognito, Gloria Estefan, Celine Dion, Janet, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade, Gary Barlow, Andrea Bocelli, Gwen Stefani, Robert Palmer, Евангелска музикална група Seven и много други.

През есента на 2016 г. той бе част от групата Earth, Wind & Fire по време на турнето им в Обединеното кралство. Момрел бе водещ мъжки вокалист на известната британска група Acid-jazz Incognito повече от шестнадесет години преди да започне соловата си кариера.

Неговият амбициозен дебютен албум "Keep Pushing" е издаден през 2015 г. Успешното представяне на първият албум на певеца бе последвано от Deluxe Edition, издаден дванадесет месеца по-късно. Албумът представлява смесване на вдъхновени от осемдесетте звуци, джаз елементи, класическо пиано и извисяващи душата вокали. Всичко това е умело поднесено от него самият и гостуващите изпълнители Talib Kweli, Chantae Cann и Tony Remy.

С турнето си "Keep Pushing Tour" Тони Момрел обикаля цял свят, изнасяйки представления пред публиката на фестивали във Великобритания, Австралия, Италия, Германия, Русия , Франция и други страни. На родна земя Тони Момрел буквално омайва публиката на EFG Лондонския джаз фестивал и Cheltenham Jazz фестивала в продължение на няколко години.

Стотици хиляди фенове се стичат да чуят невероятния глас на певеца и да усетят от близо неговата завладяваща харизма. Момрел прави забележителен дует с Jools Holland на живо. Трайно запомнящи са и изпълненията на певеца с оркестъра на Guy Barker Orchestra и Big Band за BBC Radio. /ОА/

