BOBSTH 15:27:31 16-01-2019

GI1526BO.025

Русе - университет



Русенският университет и Силезийският технологичен университет ще си сътрудничат





Русе, 16 януари /Мартин Пенев, БТА/

Ректорът на Силезийския технологичен университет в град Гливице, Полша - проф. Аркадиуш Мезик, ще посети Русенския университет в края на седмицата. Това съобщават от висшето училище в крайдунавския град.

Предстои да бъде подписан двустранен рамков договор за сътрудничество между двете висши училища.

От Русенския университет информират, че партньорството със Силезийския технологичен университет е дългогодишно и устойчиво. Изразява се в съвместни конференции, публикации, както и научни изследвания.



/ГИ/



