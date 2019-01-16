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Русенският университет и Силезийският технологичен университет ще си сътрудничат

Русенският университет и Силезийският технологичен университет ще си сътрудничат

BOBSTH 15:27:31 16-01-2019
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Русе - университет

Русенският университет и Силезийският технологичен университет ще си сътрудничат


Русе, 16 януари /Мартин Пенев, БТА/
Ректорът на Силезийския технологичен университет в град Гливице, Полша - проф. Аркадиуш Мезик, ще посети Русенския университет в края на седмицата. Това съобщават от висшето училище в крайдунавския град.
Предстои да бъде подписан двустранен рамков договор за сътрудничество между двете висши училища.
От Русенския университет информират, че партньорството със Силезийския технологичен университет е дългогодишно и устойчиво. Изразява се в съвместни конференции, публикации, както и научни изследвания.

/ГИ/

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