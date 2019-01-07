BOBSTH 10:31:31 07-01-2019

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Сливен - полиция - инцидент



Мъж е бил прострелян по време на лов край сливенското село Ичера





Сливен, 7 януари /Велина Василева, БТА/

Мъж е бил прострелян по време на лов край сливенското село Ичера, съобщиха от ОД на МВР-Сливен.

Инцидентът е станал на 5 януари около обяд в местността "Бойчов трап" край селото. По време на ловен излет 34-годишният П.П. е прострелял в областта на корема 45-годишен ловец. Пострадалият е приет за лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен с опасност за живота. Участниците в инцидента са от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.





/ГИ/



