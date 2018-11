ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРОДЪЛЖАВА WE DO GREEN СЪС ЗАСАЖДАНЕ НА 64 ДЪРВЕТА В ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В СОФИЯ

Район „Възраждане“ на Столична община се присъединява към инициативата на Дружеството

На 10 ноември от 11:00 ч.,на територията на парк „Възраждане“ в София, доброволци – служители на ЧЕЗ и жители на Район „Възраждане“, ще засадят 64 иглолистни и широколистни дървета.

Това е третото събитие от We Do Green – инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ АД за засаждане на дървета в обезлесени територии в гори, паркове и населени места в Западна България. Досега, в рамките на тази инициатива, вече са засадени над 1 800 дървета.Район „Възраждане“ на Столична община се присъединява към We Do Green с инициативата „Възраждаме зелените детски мечти“.Кметът на район „Възраждане“ – Савина Савова и общинският съветник Борислав Борисов също ще участват в засаждането на новите дървета в парка.

Каним всички, за които опазването и грижата за природната среда са лична кауза и имат възможност, да се включат на 10 ноември 2018 г. в залесяването на най-младия парк в столицата.

