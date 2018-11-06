Първо и второ място в престижен фотоконкурс е спечелил фотокореспондентът на БТА във Велико Търново
BOBSTH 09:48:01 06-11-2018
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Велико Търново - фотограф - награди
Първо и второ място в престижен фотоконкурс е спечелил фотокореспондентът на БТА във Велико Търново
Велико Търново, 6 ноември /Марина Петрова, БТА/
Първо и второ място в престижен фотоконкурс е спечелил фотокореспондентът на БТА във Велико Търново Даниел Йорданов, съобщиха организаторите.
Единайсетото издание на "Фото-форум фест" се е състояло между 1 и 4 ноември в Разлог. В него са участвали близо 200 фотографи от цялата страна, уточни за БТА организаторът Александър Петров.
В рамките на фестивала, в който е имало множество лекции, обучения и презентации, е организиран конкурс за портретна фотография.
Двете снимки, направени от Даниел Йорданов са спечелили първото и второто място в изложбата, в която са участвали автори с над 50 фотографии.
Конкурсът е бил анонимен, а гласувалите са фотографите, участвали в събитието. Наградите са осигурени от спонсори.
/ММ/