BOBSTH 11:40:31 04-11-2018

MM1139BO.009

ЧЕЗ - доброволци - гора



Доброволци от ЧЕЗ засадиха 2000 дръвчета на мястото на опожарена гора до село Росоман





София, 4 ноември /Ирина Симеонова, БТА/

Над 230 доброволци - служители от дружествата на Групата ЧЕЗ в България, засадиха 2000 фиданки на дъб и акация върху пет декара от територията на опожарена гора в землището на с. Росоман, Община Божурище, Софийска област. Това съобщиха от компанията.

Акцията е била осъществена в петък със съдействието на gorata.bg, Югозападно държавно предприятие и Териториално поделение "Държавно горско стопанство Сливница". Това е второто събитие от We Do Green - инициатива на "ЧЕЗ Електро България" АД за засаждане на дървета в обезлесени територии в гори, паркове и населени места в Западна България.

В доброволческата акция активно са се включили кметът на Община Божурище - Георги Димов, Никола Рахнев от gorata.bg и инж. Дамян Дамянов, Директор на Югозападно държавно предприятие.

"Каним всички, за които опазването и грижата за природната среда са лична кауза и имат възможност, да се включат на 10 ноември, в залесяването на парка в кв."Възраждане", е призовала Соня Мурджева, мениджър "Корпоративно планиране" в ЧЕЗ Електро България, дружеството - организатор на събитията от кампанията "Зареждаме Ви с енергия", свързани с грижата за околната среда и енергийната ефективност.

Една от целите на инициативата We Do Green е да популяризира електронната фактура като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природата. Над 400 000 клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД в момента получават фактурите си онлайн, като спасиха с избора си близо 4000 дървета от изсичане. Само за година едно дърво филтрира 28 кг замърсен въздух и охлажда околната среда колкото 10 климатика, работещи постоянно.

/ММ/