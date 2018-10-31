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PP1444BO.026

Видин - ОИЦ - сключени договори



В област Видин договорите

по ОПИК през втория програмен

период са с 40 повече в сравнение с предходния





Видин, 31 октомври /Валери Недялков, БТА/

Във Видинска област сключените договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" през втория програмен период са 47 - с 40 повече в сравнение с първия период /2007-2013 г./. Това съобщи днес Цветомир Ценков, експерт в Областния информационен център /ОИЦ/, при представяне на възможностите за кандидатстване по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, пред представители на бизнеса във Видин.

Общата стойност на сключените 47 договора през този период е 36 726 768 лева, а в предходния период 7-те договора са били на стойност 11 872 530 лева.

По стойност на сключените договори бенефициентите по ОПИК в област Видин се нареждат след община Видин, която има договори по 16 европейски проекта по различни програми през този период на стойност 58 162 009 лева. От тях 12 проекта са финансирани по оперативните програми за над 55,7 милиона лева.

/ПП/



