BOBSTH 15:45:31 29-10-2018

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Шумен - Дни на Полша - предстоящо



Съвременното полско филмово изкуство ще гостува в Шумен





Шумен, 29 октомври /Станимир Савов, БТА/

"Полски дни в Шумен - 2018" организират от 30 октомври до 8 ноември Полският институт в София, Славянското дружество "Васил Друмев" и НЧ "Добри Войников - 1856". Програмата е посветена на съвременното полско филмово изкуство. Това съобщиха от шуменското читалище.

Дните на Полша ще бъдат открити утре, от 17.30 часа, в залата "Сава Доброплодни" на читалището, след което ще бъде прожектирано първото заглавие от филмовата програма - "Чудото край Висла".

Останалите шест ленти от програмата ще бъдат представени в детската библиотека на читалището. На зрителите ще бъдат предложени заглавия, носители на награди от престижни филмови фестивали.

Всички филми ще бъдат представени със субтитри на български език, а входът за тях ще е безплатен.

/МХ/



