ЧЕЗ - инициатива - залесяване



Служители на ЧЕЗ в България и граждани вчера засадиха първите 10 дървета бул. "Черни връх"





София, 28 октомври /Антоан Николов, БТА/

Участници в традиционното съботно бягане на 5kmrun.bg в Южния парк и служители на ЧЕЗ в България вчера засадиха първите 10 дървета бул. "Черни връх" 44-46 в София за засаждане тази есен по време на инициативата We Do Green. Това съобщиха от пресцентъра на "ЧЕЗ Електро България" АД. В рамките на инициативата We Do Green "ЧЕЗ Електро България" АД организира и провежда събития, свързани с грижата за околната среда и енергийната ефективност.

Следващото събитие от инициативата е на 2 ноември, когато ще бъдат засети 1 500 фиданки на дъб и акация на територията на опожарена гора в землището на с. Росоман в Община Божурище.

На 10 ноември "ЧЕЗ Електро България" АД, в партньорство с Община "Възраждане", организира засаждане на 64 иглолистни и широколистни дървета в столичния парк "Възраждане".

Една от целите на инициативата We Do Green е да популяризира електронната фактура като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природата.

Над 400 000 клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД в момента получават фактурите си онлайн. С избора си те са спасили от изсичане над 3 550 дървета, спестили са над 32 милиона листа хартия, или приблизително 273 тона хартия и 682 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им, се посочва в съобщението.

