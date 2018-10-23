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Хотелски комплекс край Рилския манастир ползвал електроенергия без да плаща

Хотелски комплекс край Рилския манастир ползвал електроенергия без да плаща

BOBSTH 11:20:01 23-10-2018
GI1119BO.002
Кюстендил - хотелски комплекс - електричество

Хотелски комплекс край Рилския манастир
ползвал електроенергия без да плаща


Кюстендил, 23 октомври /Елица Иванова, БТА/
Досъдебно производство е започнато вчера в полицията в град Рила за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа.
Сигналът е постъпил от служители на дружество за електроснабдяване, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. При извършената проверка е установено, че има нарушаване на трафопост и устройство за непълно отчитане на консумирана електроенергия от хотелски комплекс край Рилския манастир.
За случая е уведомен и дежурен прокурор.

/ГИ/

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