Хотелски комплекс край Рилския манастир ползвал електроенергия без да плаща
BOBSTH 11:20:01 23-10-2018
GI1119BO.002
Кюстендил - хотелски комплекс - електричество
Хотелски комплекс край Рилския манастир
ползвал електроенергия без да плаща
Кюстендил, 23 октомври /Елица Иванова, БТА/
Досъдебно производство е започнато вчера в полицията в град Рила за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа.
Сигналът е постъпил от служители на дружество за електроснабдяване, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. При извършената проверка е установено, че има нарушаване на трафопост и устройство за непълно отчитане на консумирана електроенергия от хотелски комплекс край Рилския манастир.
За случая е уведомен и дежурен прокурор.
/ГИ/