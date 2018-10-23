BOBSTH 11:20:01 23-10-2018

GI1119BO.002

Кюстендил - хотелски комплекс - електричество



Хотелски комплекс край Рилския манастир

ползвал електроенергия без да плаща





Кюстендил, 23 октомври /Елица Иванова, БТА/

Досъдебно производство е започнато вчера в полицията в град Рила за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа.

Сигналът е постъпил от служители на дружество за електроснабдяване, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. При извършената проверка е установено, че има нарушаване на трафопост и устройство за непълно отчитане на консумирана електроенергия от хотелски комплекс край Рилския манастир.

За случая е уведомен и дежурен прокурор.



/ГИ/



