Шейсет и четири годишен велосипедист е починал след тежко пътно-транспортно произшествие край Силистра
BOBSTH 17:06:31 17-10-2018
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Силистра - ПТП - загинал
Шейсет и четири годишен велосипедист е починал след тежко пътно-транспортно произшествие край Силистра
Силистра, 17 октомври /Пеню Николов, БТА/
Шейсет и четири годишен велосипедист е починал след тежко пътно-транспортно произшествие край Силистра по пътя за местността "Орехова гора", съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал около 09.40 часа днес.
Велосипедистът е застигнат и ударен от лек автомобил, управляван от шейсет и осем годишен мъж. Получил тежки травми и по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство.
/ГИ/