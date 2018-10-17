BOBSTH 17:06:31 17-10-2018

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Силистра - ПТП - загинал



Шейсет и четири годишен велосипедист е починал след тежко пътно-транспортно произшествие край Силистра





Силистра, 17 октомври /Пеню Николов, БТА/

Шейсет и четири годишен велосипедист е починал след тежко пътно-транспортно произшествие край Силистра по пътя за местността "Орехова гора", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 09.40 часа днес.

Велосипедистът е застигнат и ударен от лек автомобил, управляван от шейсет и осем годишен мъж. Получил тежки травми и по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство.



/ГИ/



