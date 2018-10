В Плевен бе открита 16-тата Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари 9 октомври 2018 / 17:23 Tweet

BOBSTH 17:23:01 09-10-2018

MM1722BO.007

Плевен - наука - медицина



В Плевен бе открита 16-тата Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари





Плевен, 9 октомври /Малин Решовски, БТА/

В Плевен бе открита 16-тата Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари под мотото "Nothing to fear". Участниците са над 400. Гостите бяха приветствани от кмета на града Георг Спартански.

Ректорът на Медицинския университет в Плевен, проф.д-р Славчо Томов, отбеляза високото научно ниво на конференцията, която ще продължи до 13 октомври.

Гости на младежкия научен форум са видни учени от престижни университети във Великобритания, Германия, Япония, САЩ, както и водещи български медици.

Акценти в програмата са най-новите постижения в медицината и фармацията, новостите при оказване на спешна медицинска помощ при екстремни състояния. Предвидени са дискусии върху иновативните подходи в медицинското образование, наука и практика.

Утре участниците ще се запознаят с възможностите на Международната програма "Еразъм+", които ще бъдат представени от проф. д-р Савелина Поповска д.м.н., зам. ректор по Европейска интеграция и Николина Ангелова от Центъра за евроинтеграция и международно сътрудничество в Плевенския университет.

На 11 октомври ключовата лекция ще бъде на д-р Зул Мирза - Консултант по спешна медицина в болница Челси и Уестминистер, почетен старши клиничен лектор, "Imperial College School of Medicine" в Лондон, Великобритания. Темата му е "Травма при бременни и деца". След лекцията ще има семинар с д-р Димо Станчев - президент на Българската асоциация по психотерапия, за психологическите аспекти на страха към взимане на решения при спешни ситуации в ежедневната медицинска практика.







/ММ/