Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в Котленско
BOBSTH 11:19:01 08-10-2018
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Сливен - пожар - загинал
Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в Котленско
Сливен, 8 октомври /Велина Василева, БТА/
Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в дома си в котленското село Соколарци. Това съобщиха от ОД на МВР-Сливен.
Инцидентът е станал на 6 октомври около обед. Пожарът е бил загасен от съседи.
Мъжът е починал от задушаване от дима при горенето. Пожарът е тръгнал от леглото му, най-вероятно от забравена запалена цигара.
/ГИ/