BOBSTH 11:19:01 08-10-2018

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Сливен - пожар - загинал



Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в Котленско





Сливен, 8 октомври /Велина Василева, БТА/

Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в дома си в котленското село Соколарци. Това съобщиха от ОД на МВР-Сливен.

Инцидентът е станал на 6 октомври около обед. Пожарът е бил загасен от съседи.

Мъжът е починал от задушаване от дима при горенето. Пожарът е тръгнал от леглото му, най-вероятно от забравена запалена цигара.











/ГИ/



