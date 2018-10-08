Начало / Българска община

Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в Котленско

Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в Котленско

BOBSTH 11:19:01 08-10-2018
GI1118BO.003
Сливен - пожар - загинал

Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в Котленско


Сливен, 8 октомври /Велина Василева, БТА/
Осемдесетгодишен мъж е загинал при пожар в дома си в котленското село Соколарци. Това съобщиха от ОД на МВР-Сливен.
Инцидентът е станал на 6 октомври около обед. Пожарът е бил загасен от съседи.
Мъжът е починал от задушаване от дима при горенето. Пожарът е тръгнал от леглото му, най-вероятно от забравена запалена цигара.





/ГИ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6998
CHF CHF 1.7107

Времето за 08 октомври 2018

Варна

/ 22° C
вторник 11° / 22° C
сряда 13° / 21° C

Пловдив

/ 22° C
вторник 10° / 21° C
сряда / 21° C

София

/ 23° C
вторник / 19° C
сряда / 19° C