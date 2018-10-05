BOBSTH 14:21:01 05-10-2018

MM1420BO.009

Смолян - училищен автобус - пил шофьор



Шофьор на училищен автобус карал деца с 1.1 промила алкохол





Смолян, 5 октомври /Христина Георгиева, БТА/

Шофьор на училищен автобус е карал ученици с 1.1 промила алкохол, съобщиха от ОД на МВР- Смолян. От Регионалното управление по образованието заявиха, че шофьорът ще бъде уволнен незабавно.

Автобусът с ученици тръгвал днес от с.Давидково към Смолян, возейки децата за тържество в областния град. При полицейска проверка в с.Оряховец, алкохолният тест установил, че шофьорът е карал след употреба на алкохол. От училището в Давидково са категорични, че водачът ще бъде уволнен, според информация от РИО.



/ММ/



