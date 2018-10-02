Мъж е прострелян в Раковски
BOBSTH 20:48:01 02-10-2018
GI2047BO.030
Раковски - полиция - прострелян
Мъж е прострелян в Раковски
Раковски, 2 октомври /Таня Благова,БТА/
Случай на прострелян мъж в Раковски разследват криминалисти, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
По първоначални данни днес в кв. "Генерал Николаево" в града двама местни жители - на 33 и 74 години се скарали. Впоследствие по-възрастният стрелял със законно притежаван пистолет срещу опонента си.
Пострадалият е откаран в болница, а другият е задържан.
Случаят се разследва под наблюдението на прокуратурата.
/ГИ/