BOBSTH 20:48:01 02-10-2018

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Раковски - полиция - прострелян



Мъж е прострелян в Раковски





Раковски, 2 октомври /Таня Благова,БТА/

Случай на прострелян мъж в Раковски разследват криминалисти, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

По първоначални данни днес в кв. "Генерал Николаево" в града двама местни жители - на 33 и 74 години се скарали. Впоследствие по-възрастният стрелял със законно притежаван пистолет срещу опонента си.

Пострадалият е откаран в болница, а другият е задържан.

Случаят се разследва под наблюдението на прокуратурата.



/ГИ/



