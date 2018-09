BOBSTH 10:15:31 21-09-2018

Благоевград - с. Дъбрава - рок фестивал



В Благоевградското село Дъбрава започва четвъртото издание на рок фестивала Тhe Brava Balkan Fest





Благоевград, 21 септември /Димитър Владов, БТА/

За четвърта поредна година благоевградското село Дъбрава е домакин на рок фестивала Тhe Brava Balkan Fest. Днес и утре пред кметството в селото жители и гости на областния център ще бъдат част от Балканския рок фестивал, който отново ще бъде безплатен, съобщиха от община Благоевград.

Хедлайнер на фестивала тази година е басистът на "Whitesnake" Марко Мендоса. Очаква се Мендоса да изненада феновете си с хитове от авторския си албум "Viva La Rock". Той ще представи албума си на 22 септември, като неговите изпълнения ще закрият и поредното издание на The Brava Balkan Fest 2018.

Тази вечер на сцената излиза българската група The Lefties, а след тях ще се представят гръцката рок формация The Bullets и гостите от Македония Last Expedition. Във втория ден от фестивала, 22 септември, на сцената ще се представят българската група "Wasted generation", както и две рок групи от Сърбия - "Hadzi Prodane Duse" и "SaintsNSinner".

Децата от Благоевград ще могат да получат първите си уроци по китара и барабани от професионални учители директно на сцената, където от 10.00 до 15.00 часа ще има безплатни музикални работилници. Изненади ще има и за любителите на планинското колоездене и конната езда.

Фестивалът се организира от "Асоциация за европейско развитие на българското село" с подкрепата на община Благоевград и Фондация "Америка за България".







