Предстоящи събития на 7 септември:

София, 7 септември /БТА/

С военен ритуал в Добрич ще бъде отбелязана 102-ата годишнина от Добричката епопея. Представителна част на Военноморските сили на Република България ще отдаде почести пред паметника на генерал-лейтенант Иван Колев и на загиналите за освобождението на Добруджа по време на Първата световна война. На паметните плочи в мемориалния комплекс са изписани имената на повече от хиляда войници и офицери от Трета българска армия, загинали в битката за Добрич през 1916 година. /ЮХ/



* * *

Мемориалът на загиналите от Шеста пехотна Бдинска дивизия в Добричката епопея ще събере потомци на воини и признателни граждани на възпоменателно тържество. Поклонението пред паметника край село Козлодуйци, община Добричка, ще се състои от 11.30 часа.

На мемориала са изписани имената на 650 войници и офицери от 36-и пехотен Козлодуйски полк,35-и Врачански полк, Шеста пионерска дружина и Втори артилерийски полк от състава на дивизията, паднали в боевете за освобождението на Добруджа. /ЮХ/



* * *

В Белене днес започват тридневни празници, посветени на 54 години от обявяването на селището за град. Тържественото им откриване е от 20,30 часа на площад "България". По този повод е пристигнала делегация от побратимената на Белене община Вигонца от Италия. Гостите ще дадат стипендии на двама изявени младежи от Белене - Велина Великова и Венелин Илиев, ученици от 12-ти клас в училище "Димчо Дебелянов". /МР/



* * *

В Червен бряг започва програмата на традиционния есенен Червенобрежки панаир. За здравето и благополучието на жителите и гостите на града ще бъде отслужен водосвет в храма "Св. Софроний Врачански" от 18.30 ч. След това ще бъде открита изложбата "Дунав - река с много история". От 20.00 ч. е празничният концерт на площада с участието на Орлин Горанов и гайдарски състав "Петко войвода". /МР/



* * *

С откриване на пленер за художници, в 13,00 часа в село Куртово Конаре ще започне тридневната програма на Фестивала на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти. 16,00 часа е началото на детските работилници "Живот в хармония с природата", а в 16,30 часа ще бъде представено "Културното наследство на маджирите в Куртово Конаре". По време на фестивала ще бъдат показани местни сортове плодове и зеленчуци, както и демонстрации по варене на лютеница, доматена супа и традиционни местни ястия. Програмата е съпътствана с богат фолклорен блок с участието на самодейци. /ДШ/



* * *

Добрич ще бъде сцена на първия рок фестивал "September Sun". Дванадесет български групи ще забавляват феновете на рока в градския парк "Свети Георги" на 7-8 септември. Първи на сцената ще излязат "W.O.P.S.", "Mirror", "Motorace", "Day of Execution" и "Elinor". Втората фестивална вечер ще продължи с "Deviouz", "The Flying Detachment","Attaxic", "Grimaze","Forgot the Teen", както и с хедлайнера "Обратен ефект". /ЮХ/



* * *

В Плевен самостоятелна изложба показва днес художникът Страхил Найденов с творби, създадени от камък. Колекцията "Мозайка" ще бъде открита от 17.30 часа, в галерия "Илия Бешков". Авторът е роден в Плевен. Работи предимно в областта на мозайката, 3D мозайката и скулптурната мозайка като използва естествени камъни, минерали и керамика. /МР/



* * *

Театър "Константин Величков" в Пазарджик открива новия творчески сезон с премиера на детския спектакъл "Пинокио" по Карло Колоди. Постановката ще се играе днес от 18.00 часа на голяма сцена./НМ/



* * *

Изложбата на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" "Книги, посоки, публики" ще бъде открита в Регионална библиотека "Христо Смирненски" в Хасково в 11.00 часа. Гостуващата експозиция е част от календара на Дните на Хасково./НГ/



* * *

Концерти на групите "Sevi" и "Deep Zone Project" ще звучат на централния площад "Свобода" в Хасково. Изявите по повод Дните на Хасково са от 19.00 и 20.00 часа./НГ/



* * *

Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат 26-31 градуса, за София - около 26 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево; температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса. В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в Източните Родопи ще превали краткотраен дъжд. /НИМХ/































/РУМ/