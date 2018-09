Добрич ще бъде сцена на първия рокфестивал "September Sun" 5 септември 2018 / 08:43 Tweet

Добрич, 5 септември /Юлияна Христова, БТА/

Добрич ще бъде сцена на първия рокфестивал "September Sun", съобщават от общината, с чието съдействие се организира проявата.

Дванадесет български групи ще забавляват феновете на рока в градския парк "Свети Георги" на 7-8 септември. Първи на сцената ще излязат "W.O.P.S.", "Mirror", "Motorace", "Day of Execution" и "Elinor". Втората фестивална вечер ще продължи с "Deviouz", "The Flying Detachment","Attaxic", "Grimaze","Forgot the Teen", както и с хедлайнера "Обратен ефект".

Фестивалът ще привлече най-младата публика с откриването на рокучилище, в което посетителите ще могат в първи музикален урок да пробват да посвирят на инструменти. Ще звучи и караоке, ще има състезания и забавни игри.

