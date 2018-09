BOBSTH 16:08:01 04-09-2018

Пловдив - информатика - откриване



В "Тех парк Оптела" - Пловдив ще бъде открит IT хъб по информатика и електронно лидерство





Пловдив, 4 септември /Дима Шопова, БТА/

В "Тех парк Оптела" - Пловдив на 5 септември 2018 година ще бъде открит IT хъб по информатика и електронно лидерство на името на Махатма Ганди. Това съобщиха на пресконференция в пресклуба на БТА в Пловдив представители на лидерския екип на проекта. Проектът - "Международно висше училище по информатика и електронно лидерство "Махатма Ганди" е разработен в партньорство с Индийския институт за хардуерни технологии, откъдето е закупен индийски франчайз.

Основната цел на новосъздадената структура, по думите на проф. Асен Конарев, член на екипа, е да се представи качествено обучение за лесно и удобно използване на технологиите, както и да се удовлетвори нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти за така необходимата дигитална трансформация на бизнеса.

В структурата на новия IT хъб са включени още учебен център "Индийски институт по хардуерни технологии-България" за над 2300 курса по компютърните специалности, "ИТ Академия" за разработка на блокчейн проекти, частен професионален колеж "Омега" по компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн и Фондация Българо-индийски технологичен форум "Махатма Ганди".

