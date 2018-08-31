Полицията издирва 44-годишен мъж от село Хърсово 31 август 2018 / 11:14 Tweet

BOBSTH 11:16:01 31-08-2018

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Шумен - полиция - издирван



Полицията издирва

44-годишен мъж

от село Хърсово





Шумен, 31 август /Деян Герговски, БТА/

Полицията издирва Николай Пенчев, на 44 години, от село Хърсово. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Мъжът е в неизвестност от 11 август тази година. Работи като общ работник - животновъд, при земеделски производител в селото. Висок е около 165 см, със слабо телосложение, сини очи и кестенява коса.

От полицията умоляват всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 или в близкото полицейско управление.











/ПП/



