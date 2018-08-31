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Полицията издирва 44-годишен мъж от село Хърсово

BOBSTH 11:16:01 31-08-2018
PP1113BO.006
Шумен - полиция - издирван

Полицията издирва
44-годишен мъж
от село Хърсово


Шумен, 31 август /Деян Герговски, БТА/
Полицията издирва Николай Пенчев, на 44 години, от село Хърсово. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.
Мъжът е в неизвестност от 11 август тази година. Работи като общ работник - животновъд, при земеделски производител в селото. Висок е около 165 см, със слабо телосложение, сини очи и кестенява коса.
От полицията умоляват всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 или в близкото полицейско управление.





/ПП/

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