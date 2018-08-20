BOBSTH 11:32:01 20-08-2018

IS1129BO.011

с. Ветрен дол- училище- пожар



Покривът и оборудванетона физкултурния салон на училището в с. Ветрен дол са изгорели при пожар





Пазарджик, 20 август /Николета Манджукова, БТА/

Пожар е изпепелил покрива на физкултурния салон на основното училище в с. Ветрен дол, общ. Септември, съобщи говорителят на ОД МВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Пожарът е избухнал около 20,30 часа снощи. Екипи огнеборци с три противопожарни автомобила от Септември, Белово и Пазарджик в продължение на няколко часа са успели да го локализират. Рано тази сутрин огънят е изгасен напълно, уточни Стоянов.

Унищожени са около 250 кв. метра покривна конструкция от физкултурния салон и оборудването в него.

Изясняват се причините и образувано е дознание.



/ИС/



