Покривът и оборудванетона физкултурния салон на училището в с. Ветрен дол са изгорели при пожар
BOBSTH 11:32:01 20-08-2018
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с. Ветрен дол- училище- пожар
Покривът и оборудванетона физкултурния салон на училището в с. Ветрен дол са изгорели при пожар
Пазарджик, 20 август /Николета Манджукова, БТА/
Пожар е изпепелил покрива на физкултурния салон на основното училище в с. Ветрен дол, общ. Септември, съобщи говорителят на ОД МВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.
Пожарът е избухнал около 20,30 часа снощи. Екипи огнеборци с три противопожарни автомобила от Септември, Белово и Пазарджик в продължение на няколко часа са успели да го локализират. Рано тази сутрин огънят е изгасен напълно, уточни Стоянов.
Унищожени са около 250 кв. метра покривна конструкция от физкултурния салон и оборудването в него.
Изясняват се причините и образувано е дознание.
/ИС/