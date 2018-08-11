След обновяване в Ямбол бе отворен за движение основният пешеходен мост към градския парк
BOBSTH 11:29:31 11-08-2018
RM1127BO.007
Ямбол - мост - обновяване
След обновяване в Ямбол бе отворен за движение основният пешеходен мост към градския парк
Ямбол, 11 август /Владимир Шишков, БТА/
След цялостна реконструкция и обновяване в Ямбол бе отворен за движение основният пешеходен мост към градския парк.
Поставена е нова декоративна настилка, изградени са нови парапети и енергоспестяващо осветление, изцяло е обновено пространството в началото на парка и е монтирано допълнително градинско обзавеждане.
Пешеходното съоръжение не е ремонтирано повече от 50 години. Сегашното обновяване е финансирано по проект "Ямбол и Одрин - градове на Тунджа" от програмата за Трансгранично сътрудничество "България - Турция" на стойност около 430 000 лева, информираха от общината.
/РУМ/