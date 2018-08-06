BOBSTH 15:04:01 06-08-2018

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Велико Търново - фестивал - ученици



Фестивал на цветовете организираха от Градския ученически парламент във Велико Търново





Велико Търново, 6 август /Марина Петрова, БТА/

Фестивал на цветовете организираха от Градския ученически парламент във Велико Търново, част от проекта "Арт лято", подкрепен от община Велико Търново, съобщиха от организацията.

За втора година гостите на "Холи фест - фестивал на цветовете" са се забавлявали, разпръсквайки над 20 килограма цветен прашец в арт пространството пред художествената галерия "Борис Денев".

Идеята е цветовете на лятото да символизират победата на доброто над злото и триумфа на любовта, е посочила Савина Иванова председател на Градския ученически парламент.

От организацията подготвят още събития през август. Сред тях са неоново парти, концерт на млади таланти и битка с водни пистолети.



/ИС/



