Доброволци от шест държави ще работят на археологически обекти и в музея във Велики Преслав 3 август 2018 / 07:13 Tweet

BOBSTH 07:15:01 03-08-2018

IS1814BO.015 07:15

Велики Преслав - доброволци - археология



Доброволци от шест държави ще работят на археологически обекти и в музея във Велики Преслав





Шумен, 3 август /Станимир Савов, БТА/

Доброволци от Латвия, Испания, Италия, Полша, Португалия и Швеция ще работят 45 дни на археологически обекти в Националния историко-археологически резерват "Велики Преслав" и в археологическия музей в града. Целта им е да подпомогнат туристическото обслужване и да популяризират старата българска столица. Това съобщават от общинската администрация във Велики Преслав.

От там уточняват, че 24-те доброволци, в по-голямата си част студенти по археология и история, ще организират за деца от града и летен лагер. Сред дейностите в него ще са чуждоезикови обучения, исторически проучвания и различни забавления.

Доброволците са във Велики Преслав по инициатива на фондацията "Open Space", допълват от местната администрация.







/ИС/



