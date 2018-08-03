Доброволци от шест държави ще работят на археологически обекти и в музея във Велики Преслав
BOBSTH 07:15:01 03-08-2018
IS1814BO.015 07:15
Велики Преслав - доброволци - археология
Доброволци от шест държави ще работят на археологически обекти и в музея във Велики Преслав
Шумен, 3 август /Станимир Савов, БТА/
Доброволци от Латвия, Испания, Италия, Полша, Португалия и Швеция ще работят 45 дни на археологически обекти в Националния историко-археологически резерват "Велики Преслав" и в археологическия музей в града. Целта им е да подпомогнат туристическото обслужване и да популяризират старата българска столица. Това съобщават от общинската администрация във Велики Преслав.
От там уточняват, че 24-те доброволци, в по-голямата си част студенти по археология и история, ще организират за деца от града и летен лагер. Сред дейностите в него ще са чуждоезикови обучения, исторически проучвания и различни забавления.
Доброволците са във Велики Преслав по инициатива на фондацията "Open Space", допълват от местната администрация.
/ИС/
IS1814BO.015 07:15
Велики Преслав - доброволци - археология
Доброволци от шест държави ще работят на археологически обекти и в музея във Велики Преслав
Шумен, 3 август /Станимир Савов, БТА/
Доброволци от Латвия, Испания, Италия, Полша, Португалия и Швеция ще работят 45 дни на археологически обекти в Националния историко-археологически резерват "Велики Преслав" и в археологическия музей в града. Целта им е да подпомогнат туристическото обслужване и да популяризират старата българска столица. Това съобщават от общинската администрация във Велики Преслав.
От там уточняват, че 24-те доброволци, в по-голямата си част студенти по археология и история, ще организират за деца от града и летен лагер. Сред дейностите в него ще са чуждоезикови обучения, исторически проучвания и различни забавления.
Доброволците са във Велики Преслав по инициатива на фондацията "Open Space", допълват от местната администрация.
/ИС/