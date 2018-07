BOBSTH 12:40:31 30-07-2018

к.к. "Албена" - Buzz D`Angelo - концерт



Хитове на Джеймс Браун ще звучат в "Албена"





Добрич, 30 юли /Юлияна Христова, БТА/

Buzz D`Angelo, най-добрият имитатор на Кръстника на соула - Джеймс Браун /1933-2006 г./, ще представи негови хитове в черноморския комплекс "Албена", съобщават от пресцентъра на ваканционното селище за събитието, входът за което ще бъде свободен.

На откритата сцена на 4 август ще прозвучат "Living in America", "It`s a man`s world", "Funky Good Time", "Please, Please, Please" и други популярни песни на един от най-влиятелните творци в поп музиката. Джеймс Браун оставя над 50 студийни и концертни албума и близо четири десетилетия негови песни са в ежегодните американски класации. Шоуменът е сред първите изпълнители, увековечени в Залата на славата на рок енд дрола. Джеймс Браун е удостоен с три награди "Грами", сред които за цялостно творчество и за приноса му в развитието на музиката, припомнят от пресцентъра на курорта.

Имитаторът на певеца - Buzz D`Angelo, е много популярен в Европа. През 2017 година е награден за най-добър трибют във Великобритания, където представя спектакли със своята група, информират от черноморския комплекс.

На предстоящата музикална вечер на подиума в "Албена" ще излезе и група "Акага".



