BOBSTH 16:48:31 25-07-2018

GI1646BO.003

Ямбол - обвиняем - мярка за неотклонение



Ямболският окръжен съд постанови

задържане под стража на обвиняем

за умишлено убийство





Ямбол, 25 юли /Владимир Шишков, БТА/

По искане на Окръжната прокуратура Ямболският окръжен съдът постанови задържане под стража Христо В. Той е обвинен, че вечерта на 19 юли умишлено е удушил възрастен мъж от Тополовград в дома му. За това съобщиха от прокуратурата.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа обвиняемия. Определението на Окръжния съд може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Бургас.







/ГИ/



