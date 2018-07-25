Ямболският окръжен съд постанови задържане под стража на обвиняем за умишлено убийство
BOBSTH 16:48:31 25-07-2018
GI1646BO.003
Ямбол - обвиняем - мярка за неотклонение
Ямболският окръжен съд постанови
задържане под стража на обвиняем
за умишлено убийство
Ямбол, 25 юли /Владимир Шишков, БТА/
По искане на Окръжната прокуратура Ямболският окръжен съдът постанови задържане под стража Христо В. Той е обвинен, че вечерта на 19 юли умишлено е удушил възрастен мъж от Тополовград в дома му. За това съобщиха от прокуратурата.
Съдът прие мотивите на прокурора и задържа обвиняемия. Определението на Окръжния съд може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Бургас.
/ГИ/