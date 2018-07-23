BOBSTH 17:56:01 23-07-2018

PP1753BO.005

Плевен - музеи - посещение



В Плевен експозициите на Регионалния

военноисторически музей

са посрещнали 76 713 посетители





Плевен, 23 юли /Малин Решовски, БТА/

В Плевен експозициите на Регионалния военноисторически музей са посрещнали 76 713 посетители през първото шестмесечие на 2018 г., съобщиха от културния институт.

От тях 33 883 са учащите се. Чуждите туристи са 5737.

Традиционно най-много са посетителите на Панорамата "Плевенска епопея 1877 г.". Техният брой за шестте месеца е 48 515 души. Следват параклисът-мавзолей "Св. Георги Победоносец" - с 10 498 души, Скобелев парк-музей - 7743 посетители, къщата-музей "Цар Освободител Александър Втори" - 1588 гости.

Експозицията, която разказва в залите на Регионалния исторически музей за боевете при Плевен през 1877 г., е приела 7653 туристи.

Къщата-музей "Велик княз Николай Николаевич" има 251 гости, музеят "Негово Кралско величество Карол I" - 246, а Румънският мавзолей с музеен кът и мемориален парк в Гривица - 219.

Посрещнати са посетители от над 35 държави. Сред тях са Австрия, Австралия, Армения, Белгия, Ирак, Ирландия, Исландия, Индия, Канада, Казахстан, Кипър, Косово, Куба, Латвия, Литва, Македония, Мексико, Молдова, Нова Зеландия, Норвегия, ОАЕ, Португалия, Пакистан, Полша, Словакия, Словения, Украйна, Унгария, Филипините, Финландия, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция, Швейцария, РЮА, Южна Корея.

Най-голям е броят на чуждите туристи от Великобритания - 1304, Румъния - 1173, Турция - 593, Русия - 515, Израел - 370, Германия - 295, Италия - 221, Гърция - 206, Испания - 168, Франция - 124.

/ПП/



