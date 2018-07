В Пловдив започва рок фестивала "Hills of Rock 2018" 19 юли 2018 / 15:35 Tweet

Пловдив - Фондация "Пловдив 2019"- рок фестивал



В Пловдив започва рок фестивала "Hills of Rock 2018"





Пловдив, 19 юли Таня Благова, БТА/

От утре в Пловдив започва едно от най-мащабните музикални събития - фестивалът "Hills of Rock 2018".

От началото седмицата започна изграждането на сцените и специалните зони за артистите - гримьорни, кетъринг, офиси и др., съобщават от Фондация "Пловдив 2019" и уточняват, че за реализирането на събитието работи екип от над 600 души.

Основната сцена, на която ще свирят хедлайнерите Sabaton, Judas Priest и Iron Maiden, пристигна специално от Унгария. Тя е с внушителни размери и е оборудвана с изключително модерна звукова и светлинна апаратура. Сцената ще разполага с огромни екрани, което ще позволи на хората и от по-далечно разстояние да следят шоуто.

В тазгодишното издание на "Hills of Rock" на три сцени ще вземат участие 55 артиста от Европа, Америка и Балканите.

По време на трите фестивални дни, входовете на Гребната база ще бъдат отворени за посетители още от 16.30 часа. Има и специално обособена къмпинг зона, където 500 фена ще могат да разположат палатките си. По време на събитието ще бъде спряно движението по западното платно на бул."Копривщица" в участъка между кръстовищата с бул. "Шести септември" и бул. "Марица-юг" и то ще се превърне в своеобразен паркинг на събитието.



