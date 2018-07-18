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Русенска филхармония и "Кикимора" представят концерта "Children in Time"

Русенска филхармония и "Кикимора" представят концерта "Children in Time"

BOBSTH 18:14:31 18-07-2018
GI1812BO.011
Русе - опера - концерт

Русенска филхармония и "Кикимора" представят концерта "Children in Time"


Русе, 18 юли /Мартин Пенев, БТА/
Русенска филхармония, рок група "Кикимора" и Николо Коцев ще представят утре вечер в крайдунавския град концертa "Children in Time". Това съобщиха от Държавна опера-Русе.
Програмата включва най-големите хитове на рок групите "Дийп Пърпъл" и "Рейнбоу".
Диригент на оркестъра на Русенската опера ще бъде Димитър Косев.

/ГИ/

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