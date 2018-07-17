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На обновено пространство Хасково ще чества годишнината на Васил Левски

На обновено пространство Хасково ще чества годишнината на Васил Левски

BOBSTH 14:26:31 17-07-2018
MH1424BO.018
Хасково - Васил Левски - честване

На обновено пространство Хасково
ще чества годишнината
на Васил Левски


Хасково, 17 юли /Николай Грудев, БТА/
На обновено пространство ще се чества 181-годишнината от рождението на Васил Левски в Хасково, съобщи местната администрация. Теренът около паметника на Апостола, където ще бъде ритуалът, е с нови цветни лехи. Има монтирано осветление, подменени са били плочките пред бюста и са били ремонтирани стълбите до него.
В двора на едноименното училище утрешната церемония по поднасянето на венци и цветя ще започне в 10,30 часа. Участие ще вземат военнослужещи от хасковския гарнизон и Духовия оркестър на община Хасково, уточняват от общината.
По повод рождението на Левски общината е закупила книгата на доцент Ивайло Христов "Публичния образ на Васил Левски" и я е предоставила на книжните хранилища в едноименните читалище в село Орлово, училище в село Книжовник и училище в Хасково. Екземпляри са получили в Регионалната библиотека в Хасково и в тази на читалище "Заря" също в областния център.
/МХ/

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