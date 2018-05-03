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Великотърновски полицаи са задържали водач на тежкотоварен камион с 2,17 промила алкохол

Великотърновски полицаи са задържали водач на тежкотоварен камион с 2,17 промила алкохол

BOBSTH 10:40:31 03-05-2018
PP1039BO.014
Велико Търново - полиция - задържан

Великотърновски полицаи са задържали
водач на тежкотоварен камион
с 2,17 промила алкохол


Велико Търново, 3 май /Марина Петрова, БТА/
Великотърновски полицаи са задържали водач на тежкотоварен камион с 2,17 промила алкохол в района на Присовските завои, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в областния град.
Турският гражданин М.К. /60 г./ е управлявал товарен автомобил "МАН", с прикачено полуремарке, и е пътувал в посока Русе. Задържан е за 24 часа, срещу него е започнато бързо производство.
/ПП/

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