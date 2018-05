BOBSTH 12:35:01 02-05-2018

Диана Дафова: Изкуството, и особено музиката,

е най-добрият посланик между хората

и е средство за дипломация в най-чист вид





София, 2 май /Оля Ал-Ахмед, БТА/

Изкуството, и особено музиката, е най-добрият посланик между хората и е средство за дипломация в най-чист вид, каза в интервю за БТА певицата Диана Дафова.Тази вечер в столицата тя представя премиерата на новия си видео клип с автентични оригинални кадри от далечна Индия.

Вътрешното пречистване е дълбоко и истинно осъзнаване на собствения и външния свят, стремеж към познание и Вселенска любов, допълни певицата за БТА. По думите й, за да живеем в хармония, трябва да сме пречистени. Нейното пожелание е да се осъзнаем, пречистим и създадем обединен и хармоничен свят.

Диана Дафова е родена в София в семейство на професионални музиканти. Майка й Лиляна Дафова е народна певица, а баща й Анастас Дафов е диригент на народни хорове и вокален педагог. Завършва Музикалното училище "Любомир Пипков" в София, специализирайки класическо пиано. Продължава музикалното си образование в Музикалната академия, където специализира пеене и пиано. Учи също история на музиката.

Започва соловата си кариера през 1985 г. Нейните песни "Happiness Is Difficult to Get", "Love Is Never Late", "Different Worlds" стават хитове по Българските национални телевизия и радио. Получава специална награда на конкурса "Мелодия на годината". Участва в стотици концерти в България, Полша, Словакия, Румъния, Гърция, Турция, Белгия, Германия, Италия, Австралия, САЩ и Индия. Музиката й е комбинация на елементи от различни жанрове и има уникално звучене.

Дафова участва активно в работата на Върховния комисариат на ООН за бежанците. Специален представител е на ВКБООН за Европа. Две от песните в албума й "Каризма" (Charisma) са избрани за диска Voyces United for UNHCR на ВКБООН. Всички приходи от световните му продажби са предназначени за подпомагане на бежанци с проблеми. Носител е на гран-при "Златно реми" в САЩ. Песента й ААДИЯ е селекционирана от НАСА за трансмисия в космоса.



Въпрос: Г-жо Дафова, наскоро представихте авторския спектакъл "Един свят в хармония". Какво е посланието му?

Отговор: Самото заглавие ясно показва посланието на спектакъла - обединение на света чрез толерантност, разбиране, постигане на единство в многообразието и хармонизиране на нас самите, рефлектиращо върху заобикалящата ни среда. Спектакълът е изграден от авторски песни, оригинална хореография, художествени костюми и мултимедия като едно пътешествие по целия свят.



Въпрос: Защо избрахте точно това наименование?

Отговор: Защото то изразява моите личностни и творчески стремежи, човешките ми възприятия и философия. "Един свят в хармония" е глобален културен проект, включващ различни елементи, които ще достигнат до разнородна и голяма аудитория. Водещ елемент, разбира се, е музиката, която композирам и изпълнявам, но той е свързан и с всички други форми на изкуството и културата. Обединението и хармонизирането на света е неотложно за неговото съхраняване и преминаване на следващо по-високо духовно ниво като част от естествения процес на развитие.



Въпрос: Светът в хармония ли е днес?

Отговор: Напротив, точно обратното. Светът днес е хаотичен, свръх материален и комерсиален, бездуховен и изпълнен с агресия. Именно затова посланията за завръщане към изначалната ни духовна същност и дълбоко вътрешно осъзнаване, към преоценка, пречистване и припомняне на истинските ценности са толкова критично необходими. Това е причината, заради която съм посветила себе си и творчеството си на този процес.



Въпрос: А можем ли да мечтаем наистина за "един свят в хармония"? Това постижимо ли е?

Отговор: Можем не само да мечтаем, но и да създадем тази реалност. Като човешки същества, на които е дадената силата на свободния избор, можем да отдадем своята енергия, креативност и умения за изграждане на хармоничен свят и живот. Сега е моментът, в който ще бъдат наклонени везните, за да продължим да съществуваме с любов, красота и удовлетворение или да унищожим и малкото, което е останало заради дългогодишни действия на безотговорност, егоизъм, алчност и неразбиране.



Въпрос: Вие сте космополитна личност. Освен на родния български, пеете песни на 16 езика - английски, латински, италиански, келтски, санскрит, древен арабски, японски, индиански и други. Откъде е влечението към тези древни езици? Защо ги избрахте за Вашите песни?

Отговор: Това беше дълъг процес на търсене. Езикът, т.е. словото, също е енергия със своята въздействаща вибрация. Открих за себе си, че много думи в древните езици съдържат всеобхватно значение и имат магически характер. Съвременните езици са изгубили тази сила и богатство. Посланията, които отправям чрез своите композиции се допълват от специфично подбраните словосъчетания на древни езици. Те сами по себе си съдържат мелодика, а също така правят естествен преход от миналото към бъдещето, от традицията към настоящето.



Въпрос: При условие, че не владеете самия език, трудно ли ви е да заучите текста? Знаете ли за какво се пее в съответната песен?

Отговор: Знам смисъла и значението на всяка дума, която произнасям в текстовете си. Върху вярното произношение работя продължително със специалисти по съответния език. Перфекционист съм и се отнасям отговорно към всеки детайл. Все пак най-важното в случая е творческата интерпретация и емоцията, която предизвиква.



Въпрос: Каква е Вашата философия в живота?

Отговор: Вярвам и се стремя към духовно познание и развитие. Убедена съм във Вселенския закон за причината и следствието. Знам, че няма случайни неща и че невидимият свят присъства силно в живота ни. Осъзнала съм, че всичко е енергия и тя ни свързва неизменно. Всеки човек има съдба и предназначение. Доброто и любовта, въпреки всичко, побеждават, дори и в непознати за нас измерения. Животът е интересен и винаги ни дава възможности.



Въпрос: Какво Ви мотивира да творите, Вие сама си пишете повече от песните?

Отговор: Мотивацията ми всъщност е вътрешен порив и необходимост.Това е моят творчески начин на изразяване, в който влагам идеите и посланията си към хората.



Въпрос: Може да прозвучи банално, но имате ли си девиз, мото?

Отговор: За всяко нещо има точен момент.



Въпрос: Какво ви е давало сили да продължите, знам че сте имали няколко критични момента в живота?

Отговор: Силата на характера ми, моята борбеност и кураж, и силната вяра в добрия изход.



Въпрос: Как възприемате любовта - като даденост, задължение или религия? Вярвате ли все още в истинската любов?

Отговор: Любовта за мен не е нито едно от изброените определения. Любовта за мен е дар от Бог. Истинската любов се дава за тези, които могат да я оценят и съхранят. За това се иска отдаденост, интелигентност, отговорност и смелост.



Въпрос: Вие кога я срещнахте?

Отговор: Била съм влюбена и съм обичала няколко пъти, но човекът, който приех безрезервно за мой партньор в живота е съпругът ми Майкъл. Заедно сме във всички житейски ситуации вече 26 години.



Въпрос: Щастлива ли сте?

Отговор: Щастието е мимолетно състояние.То се изразява в определени моменти. По-важното за мен е начинът, по който човек възприема себе си - дали е доволен от себе си, дали се харесва, дали уважава себе си. От там идва и общото състояние на увереност, удовлетворение и баланс.Такъв човек за мен може да се нарече щастлив.



Въпрос: С Вашия оптимизъм давате ли криле на дъщеря си, художничката Лили Сотирова? Какво най-често я съветвате?

Отговор: Винаги подкрепям дъщеря си, но тя е различен човек със свой характер, приоритети и стремежи. Оставям я да взима решенията си сама, но тя знае,че винаги съм до нея и какъвто и избор до направи ще я подкрепя.



Въпрос: Била ли сте някога наранявана?

Отговор: О, да! Много пъти. Аз съм чувствителен, принципен и лоялен човек. Живеем в свят, в който много хора лесно се отказват от тези качества и нарушават етиката.Това по-скоро ме разочарова, отколкото наранява. Аз продължавам напред, те остават там, където са.



Въпрос: Посредством Вашето творчество се борите за толерантност, справедливост, равенство и доброта, но по ваш си начин. Какво е за Вас религията?

Отговор: Аз съм вярващ човек, но не религиозен в смисъла, в който се прилага това определение. Чистата вяра за мен дава свобода и по-големи възможности на душата и мисълта. Религията носи ограничителни елементи. В миналото религиите са имали предназначение да контролират обществата. В наши дни по-важно е личното осъзнаване, пример и принос. Това, обаче изисква сериозна отговорност, стремеж към израстване и отношение към глобалното.

Светът е различен и неговата динамика предполага и изисква друго отношение към вярата и религията. Ако вникнем внимателно в различните световни духовни и философски учения, стигаме до убеждението, че те проповядват едни и същи принципи, само че изразени чрез различни наименования и характеристики. Ето къде идва на място отново моето послание за "Един свят в хармония", т. е. за обединение на религиите и вярата, защото Бог е един.



Въпрос: Какви са връзките Ви с Ватикана?

Отговор: Моята връзка с Ватикана датира от 2004 година.Тогава чрез папския нунций, който беше на кратко посещение в България, предадох лично написано писмо от мен до Папа Йоан Павел Втори, придружаващо авторския ми албум "Каризма - Духовна красота". Водещата песен "Каризма" е с текст на италиански и латински и силно духовно послание. Получих отговор от Папата с много топли думи и благословии. Сега Той е провъзгласен за светец и писмото е много специално за мен.

В края на миналата година имаше продължение на тази връзка с Ватикана. Бях поканена на аудиенция в Рим с настоящия Папа Франциск. Предоставиха ми възможност за лична среща и разговор с него. Разказах му за глобалния ми културен проект "Един свят в хармония, а той изрази подкрепата си и ме благослови. Продължихме с лична кореспонденция чрез писма.



Въпрос: В момента работите над един глобален проект - "Пречистване". Разкажете повече за този проект?

Отговор: "Пречистване" е част от "Един свят в хармония". Това е видео клип с международно участие и благотворителна цел. Изграден е върху едноименната ми песен и е с ярко обръщение към индийската култура и традиция, както и това, което тя завещава на човечеството. Интересно в реализацията на проекта е обединението на усилията и уменията на професионалисти от три континента - от Европа (България) аз, като автор, продуцент и основен изпълнител, режисьорската работа и монтаж на Красимир Илиев и участието на балет Арабеск. От друга страна американска филмова компания, работеща за CNN, засне и предостави изумителните кадри от Индия. Азия е представена с акцента върху индийската култура, проповядваща акта на вътрешно пречистване.



Въпрос: Защо обърнахте поглед към Индия и индийската култура в този проект? Нима от там трябва да се научим на пречистването?

Отговор: На пречистване можем да се учим навсякъде. В хилядолетната индийска традиция това е основен стремеж и път към познанието и израстването на душата. Моят проект обединява и преплита традиции и култури от цял свят като прилага есенцията от тях глобално. Индия може да ни покаже посоката, а останалото да открием и обогатим сами. Пречистването, осъзнаването и освобождаването от "товарите", които носим със себе, натрупани в житейския ни път, е необходим акт за всеки мислещ индивид. Останалото е въпрос на личен избор.



Въпрос:Търсите ли връзката между миналото и бъдещето в новата си творба? Има ли го изобщо настоящето в песента Ви?

Отговор: Ще отговоря първо на втория въпрос - настоящето е най-важното, защото то съдържа миналото и предопределя бъдещето, а времето е относително. Моята музика е сега. В творбите ми миналото е платформа, защото традицията и културното наследството са тези, върху които надграждаме. Бъдещето е това, което ние проектираме сега, вдъхновени и водени от мъдростта и опита на миналото. Всичко е свързано.



Въпрос: Значи ли, че със стартирането на този проект целите посланието да тръгне от България?

Отговор: Посланието вече е отправено чрез моите изяви и спектактли в Европа, Америка и Азия. Аз творя в България и влагам в песните и аранжиментите към тях богатството на българския фолклор и ортодоксална звучност. Посланието за обединение на света, мир, любов и светлина е общочовешко, но можем да кажем, че се ражда в България.



Въпрос:Твърдите, че пречистването е основен процес, към който трябва да се стремим. Защо? Какво е за Вас пречистването? Как го усещате?

Отговор: Вътрешното пречистване е дълбоко и истинно осъзнаване на собствения и външния свят, стремеж към познание и Вселенска любов.



Въпрос: Защо избрахте тази тема за новия клип?

Отговор: Промяната към по-добър и духовен свят е дълъг процес, който първо започва от самите нас. Елементът на промяна в един индивид рефлектира върху това, което го заобикаля, даже върху цялата Вселена. За нас е трудно да осъзнаем тези връзки и закономерности, но те са реалност. В общия енергиен поток не можем да сме безучастни и изолирани. Всеки от нас е отговорен за средата, в която живеем. Необходима е активност, промяна в начина на мислене и поведение.



Въпрос: Сред гостите Ви тази вечер ще е и посланикът на Индия, Н. Пр. г-жа Пуджа Капур.Тя как прие вашето произведение? Дали е достигнало посланието Ви до нея?

Отговор: Благодарна съм на посланика на Индия Н. Пр. г-жа Пуджа Капур за вниманието, подкрепата и честта, която ми оказва с нейното присъствие. То показва, че е възприела и е съпричастна на посланието ми. Винаги съм твърдяла, че изкуството, и особено музиката, е най-добрият посланик между хората и е средство за дипломация в най-чист вид.



Въпрос: Обхващате целия свят в една песен. Какво искате да постигнете с това?

Отговор: Това е музика, която обединява хората. Надявам се да станат съпричастни на посланията в нея.



Въпрос: Според Вас хората, които ще видят и чуят клипа поне частично ще се пречистят ли духовно?

Отговор: Песента и видеоклипът ще отправят това послание към тях, но всеки сам решава дали да приеме тази посока. В рамките на няколко минути музиката ще им въздейства благотворно на енергийно ниво (това е научно доказано). Тя може да отключи стремежа на душата за самоусъвършенстване. Процесът обаче е продължителен и изисква воля и постоянство.



Въпрос: Вие сте изключително позитивна и оптимистична личност. Дали си струва в свят пълен с меркантилност и комерс да проповядвате пречистване, духовни ценности и хармония? Не е ли прекалено идеалистично?

Отговор: Не за първи път ми задават този въпрос и това е, защото хората са много обезверени, уморени психически и емоционално. Мнозинството са приучени да очакват промените да се случват извън тях, а те да се приобщят към финалния позитивен резултат, който да консумират като даденост.

Да, аз подхранвам позитивизма си, защото така съм устроена - да търся, виждам и създавам добро и красиво във всички сфери на живота си. Дали съм оптимист - може би, защото това е начинът да продължавам напред. Обратното не води до никъде. Прекалено много са оплакващите се без идеи за изход.

Дали си струва да отправям духовни послания в свят, пълен с меркантилност и комерс? Ами да, разбира се. Именно в такъв свят тези послания са толкова необходими, за да настъпи промяна. Ако светът ни беше съвършен, нямаше да има нужда от такива призиви.

Относно идеализма - не, не съм идеалист.Твърде добре съм информирана, за да бъда. Апелирам за реални и възможни неща, които да доведат до по-добър живот. Мисля мащабно. Интересувам се от глобалното. Разбирам колко много всички сме свързани.

Не съм идеалист, даже напротив - прагматик съм, защото ако не се променим, няма да съществуваме. Вселената ще ни отхвърли, защото Тя е идеалист и нейните закони не търпят инфантилност като тази на настоящото човечество.



Въпрос: Вашите пожелания?

Отговор: Да се осъзнаем, пречистим и създадем обединен и хармоничен свят. /АМ/