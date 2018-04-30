BOBSTH 13:09:31 30-04-2018

GI1307BO.003

Силистра - полиция - инцидент



Пиян е повредил с баскетболна топка

звуково-светлинната уредба на полицейски

автомобил в Силистра





Силистра, 30 април /Пеню Николов, БТА/

Пиян трийсет и седем годишен мъж е задържан, след като повредил с баскетболна топка звуково-светлинната уредба на полицейски автомобил в Силистра, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Полицейският автомобил е изпратен по сигнал за нарушаване на обществения ред. Трийсет и седем годишният мъж хвърлил баскетболна топка по колата и повредил звуково-светлинната уредба.

По случая е образувано досъдебно производство.



/ГИ/



