Пиян е повредил с баскетболна топка звуково-светлинната уредба на полицейски автомобил в Силистра
BOBSTH 13:09:31 30-04-2018
GI1307BO.003
Силистра - полиция - инцидент
Пиян е повредил с баскетболна топка
звуково-светлинната уредба на полицейски
автомобил в Силистра
Силистра, 30 април /Пеню Николов, БТА/
Пиян трийсет и седем годишен мъж е задържан, след като повредил с баскетболна топка звуково-светлинната уредба на полицейски автомобил в Силистра, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Полицейският автомобил е изпратен по сигнал за нарушаване на обществения ред. Трийсет и седем годишният мъж хвърлил баскетболна топка по колата и повредил звуково-светлинната уредба.
По случая е образувано досъдебно производство.
/ГИ/