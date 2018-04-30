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Пиян е повредил с баскетболна топка звуково-светлинната уредба на полицейски автомобил в Силистра

Пиян е повредил с баскетболна топка звуково-светлинната уредба на полицейски автомобил в Силистра

BOBSTH 13:09:31 30-04-2018
GI1307BO.003
Силистра - полиция - инцидент

Пиян е повредил с баскетболна топка
звуково-светлинната уредба на полицейски
автомобил в Силистра


Силистра, 30 април /Пеню Николов, БТА/
Пиян трийсет и седем годишен мъж е задържан, след като повредил с баскетболна топка звуково-светлинната уредба на полицейски автомобил в Силистра, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Полицейският автомобил е изпратен по сигнал за нарушаване на обществения ред. Трийсет и седем годишният мъж хвърлил баскетболна топка по колата и повредил звуково-светлинната уредба.
По случая е образувано досъдебно производство.

/ГИ/

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