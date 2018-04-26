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В емисията на "Студио БТА" на 26 април очаквайте:

BOBSTH 11:05:31 26-04-2018
MT1104BO.001
БТА - "СТУДИО БТА" - ВИДЕО НОВИНИ - АНОНС*ИЗПРАТЕН*

В емисията на "Студио БТА"
на 26 април
очаквайте:


София, 26 април /БТА/



София - Откриване на нов модерен тренировъчен полигон в Академията на МВР /ПФ/

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Благоевград - Гробница от римско време откриха археолози край Благоевград /СЖ/

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Пловдив - Демонстрация на военни способности от българските ВВС на авиобаза "Граф Игнатиево" /ВЯ/

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Перник - Около 400 яребици пуска ежегодно в природата Радомирското ловно-рибарско сдружение /ЕР/

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Добрич - Двадесет и седем румънски художници откриват изложба под наслов "Изкуството и ние днес" в художествената галерия в Добрич /ГМ/






/МТ/

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