BOBSTH 12:08:01 21-04-2018

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Сливен - мотосезон - откриване



Около 300 рокери откриха мотосезон 2018 в Сливен





Сливен, 21 април /Велина Василева, БТА/

Около 300 рокери откриха днес мотосезон 2018 в Сливен.

На площад "Хаджи Димитър" в града се събраха организаторите от мотоклуб "Хайдути"-Сливен и "Биволите" - Нова Загора, както и рокери от Бургас, Стара Загора, Ямбол, Казанлък и др. Отслужен бе молебен за здраве, след което присъстващите потеглиха на почетна обиколка на града. Председателят на мотоклуб "Хайдути" Радостин Златев отправи пожелание за много безаварийни километри и сезон без инциденти.

По-късно днес в сливенския кв."Речица" ще има Стънт шоу, както и игри, томболи и награди.



/ММ/



