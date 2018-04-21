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Около 300 рокери откриха мотосезон 2018 в Сливен

Около 300 рокери откриха мотосезон 2018 в Сливен

BOBSTH 12:08:01 21-04-2018
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Сливен - мотосезон - откриване

Около 300 рокери откриха мотосезон 2018 в Сливен


Сливен, 21 април /Велина Василева, БТА/
Около 300 рокери откриха днес мотосезон 2018 в Сливен.
На площад "Хаджи Димитър" в града се събраха организаторите от мотоклуб "Хайдути"-Сливен и "Биволите" - Нова Загора, както и рокери от Бургас, Стара Загора, Ямбол, Казанлък и др. Отслужен бе молебен за здраве, след което присъстващите потеглиха на почетна обиколка на града. Председателят на мотоклуб "Хайдути" Радостин Златев отправи пожелание за много безаварийни километри и сезон без инциденти.
По-късно днес в сливенския кв."Речица" ще има Стънт шоу, както и игри, томболи и награди.

/ММ/

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