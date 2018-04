BOBSTH 16:37:31 17-04-2018

Софийска филхармония - концерт



Коцето-Калки и Националният филхармоничен хор

с концерт, посветен на госпъл

и спиричуъл музиката





На 24 април в зала "България" Коцето-Калки и Националният филхармоничен хор с диригент Славил Димитров ще представят програма с госпъл и спиричуъл песни. В концерта ще вземат участие и Мартина Табакова - пиано и единствената подобна формация у нас - София госпъл хор с диригент Гери Балевска.



Изключително емоционална, госпъл музиката стои в основата на джаза, блуса, RТNТB и соула. Създадена в Америка от чернокожите роби през XVIII и XIX век, тя отдавна е прескочила границите на своята родина и набира популярност навсякъде по света. Повечето звезди на поп, рап и джаз сцената са започнали своята кариера от такива хорове.



На концерта ще прозвучат някои от образците на госпъл музиката, както и джаз стандарти, доказали своята непреходност през годините. Сред тях: You Raise Me Up, Deep River, Say A Little Prayer и др.



Билети на цени от 10 лева до 20 лева можете да закупите от касата на зала "България" и онлайн на Ипей и Тикетсбг.



https://www.youtube.com/watch?v=aJxrX42WcjQ

https://www.youtube.com/watch?v=KtBbyglq37E



Кремена Николова - Флор

реклама и връзки с медиите



Софийска филхармония

Mobile +359 898 606 174



Facebook

Instagram

