BOBSTH 15:30:01 10-04-2018

PP1528BO.003

Ямбол - библиотекари - обучение



Библиотекари от Стралджа и Тунджа разширяват

познанията си по информационни

и комуникационни технологии





Ямбол, 10 април /Владимир Шишков, БТА/

Десет библиотекари от читалища в общините Стралджа и Тунджа започнаха двудневно обучение по информационни и комуникационни технологии в регионалната библиотека "Георги С. Раковски" в Ямбол, съобщи директорът на библиотеката Димитър Бечев.

Надграждащото обучение се реализира с финансовата подкрепа на фондацията "Глобални библиотеки". Целта е библиотечните служители да разширят дигиталните си компетентности, които ще им помогнат да предоставят на читателите нови информационни услуги. Преди време читалищните библиотеки получиха компютри по програмата "Глобални библиотеки".

През май ще бъдат обучени и библиотекарите в Ямбол.







/ПП/



