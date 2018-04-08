BOBSTH 11:03:01 08-04-2018

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Сливен - Великден - хоро



Великденско хоро ще се състои днес в сливенското село Бяла





Сливен, 8 април /Мила Йорданова, БТА/

Великденско хоро "Веселие" ще се състои днес в сливенското село Бяла, съобщиха организаторите от местното читалище. Празникът ще започне в 14.00 часа в центъра на селото.

Предвидени са конкурси за рисунка - "Великден през моите очи" и "Най-пъстро яйце". Ще има награди за първо, второ и трето място, като за целта участниците трябва да носят творбите си в деня на тържеството.

Гостите ще бъдат почерпени с яйца и козунаци.Великденските яйца са боядисани от детски танцов състав "Беленче" при НЧ"Христо Ботев 1936" в село Бяла.







/ММ/



