BOBSTH 18:29:01 05-04-2018

GI1827BO.013

Великден - обществен транспорт - движение



На Великден ще бъде удължено работното време на част от обществения транспорт





София, 5 април /Антоан Николов, БТА/

За осигуряване обществен транспорт по време на християнския празник Възкресение Христово - Великден на 07.04.2018 г. срещу 08.04.2018 г. ще бъде удължено работното време на част от обществения транспорт до 01.00 часа, съобщиха от Столична община. Удълженото време ще важи за трамваите по линиите 5, 6, 7, 20 и 22; тролейбусите по линиите 1, 2, 5, и 9, както и автобусите по линии 11, 76, 85, 94, 102, 213, 280, 285, 309, 310 и 604.

От общината информират, че метрото, в участъка метростанция "Сливница" - метростанция "Младост 1", ще се движи в интервал от 15 минути.

В участъците от метростация "Младост 1" до метростанция "Летище София", метростанция "Младост 1" - метростанция "Бизнес парк" и метростанция "Сливница" - метростанция "Витоша" - влаковете ще бъдат на интервал от 30 минути.

/ГИ/



