BOBSTH 16:12:01 04-04-2018

RM1610BO.010

Шумен - рок фестивал - предстоящо



"Бонфайър" и още 16 групи от страната и чужбина ще свирят на двудневен рок фестивал на Шуменското плато





Шумен, 4 април /Станимир Савов, БТА/

Световноизвестната германска хеви метъл група "Бонфайър" и още 16 групи от страната и чужбина ще свирят на фестивала "Шумен рок", който ще се състои на 15 и 16 юни на паркинга на комплекса "Създатели на българската държава" на Шуменското плато. Това съобщиха на пресконференция в пресклуба на БТА в Шумен днес представители на сдружението "Рок общество", което организира музикалното събитие.

"Няма друг фестивал в страната, в който да участват толкова много български рок групи, които свирят само българска музика", каза журналистът и член на сдружението Александър Бакалов. Той отбеляза, че 13 от 17-те групи, които ще свирят на фестивала са български, сред които са и четири шуменски - "Forgot the ten", "Спри Ма", "Ignore the hate", и "The Lefties", последните две придобили национална известност от участието си в музикално предаване по една от българските национални телевизии.

На фестивала ще се представят още популярните румънски групи "Макс" и "Буковина", както и сръбската "Бандикс" - една от най-добрите европейски групи, представяща музиката на "AC/DC", уточни Бакалов.

Останалите български групи, които ще свирят на фестивала са "Епизод", "Бумеранг", "Клеймор", "Sevi", "ODD CREW", "Арсеник"," Блус Трафик", "Ер Голям", "I.R.B.69". "Мисля, че половината стойностна българска музика присъства в афиша на фестивала", каза председателят на сдружението "Рок общество" Димитър Димитров.

Билетите за двата дни на фестивала ще се продават на цена от 30 лева. Те могат да бъдат закупени и по интернет, още от днес, когато ще бъдат предложени 500 билета на пропорционална цена от 25 лева, бе съобщено на пресконференцията.

Сред целите на сдружението "Рок общество", учреденото в края на миналата година, са организирането на концерти и фестивали, за което неговите членове ще работят безвъзмездно. Почетни членове на организацията са Милена Славова и Васко Кръпката, припомни на БТА Бакалов.

(Видеозапис на пресконференцията е поместен в БТА-Live в интернет.)



/РУМ/