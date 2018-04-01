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В село Генерал Инзово, община Тунджа, се състоя фолклорен фестивал "От Цветница до Гергьовден"

В село Генерал Инзово, община Тунджа, се състоя фолклорен фестивал "От Цветница до Гергьовден"

BOBSTH 13:29:01 01-04-2018
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община Тунджа - фолклорен фестивал

В село Генерал Инзово, община Тунджа, се състоя фолклорен фестивал "От Цветница до Гергьовден"


Ямбол, 1 април /Владимир Шишков, БТА/
В село Генерал Инзово, община Тунджа, се състоя 19-то издание на международния фолклорен фестивал на хармонията и красотата под наслов "От Цветница до Гергьовден".
На фестивала се представиха, без възрастови и жанрови ограничения, повече от 30 самодейни колективи и индивидуални изпълнители от пет съседни общини.
Целта на празника е да съхрани характерното за Южна Тракия песенно, танцово, музикално и обредно фолклорно изкуство.


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