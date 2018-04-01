BOBSTH 13:29:01 01-04-2018

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община Тунджа - фолклорен фестивал



В село Генерал Инзово, община Тунджа, се състоя фолклорен фестивал "От Цветница до Гергьовден"





Ямбол, 1 април /Владимир Шишков, БТА/

В село Генерал Инзово, община Тунджа, се състоя 19-то издание на международния фолклорен фестивал на хармонията и красотата под наслов "От Цветница до Гергьовден".

На фестивала се представиха, без възрастови и жанрови ограничения, повече от 30 самодейни колективи и индивидуални изпълнители от пет съседни общини.

Целта на празника е да съхрани характерното за Южна Тракия песенно, танцово, музикално и обредно фолклорно изкуство.





/ГИ/



