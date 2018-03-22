BOBSTH 11:21:01 22-03-2018

IS1119BO.001

Елхово - наблюдение - река



Продължава покачването на река Тунджа в Елхово





Ямбол, 22 март /Диана Иванова, БТА/

Продължава покачването на река Тунджа в Елхово, за денонощие нивото се е покачило с над 30 см и в момента е 352 см при критични 395 см, съобщи областният управител на Ямболска област Димитър Иванов.

В района на Ямбол река Тунджа има лек спад с 10 см на нивото в сравнение в предния ден и сега е 381 см при критични 600 см.

Река Мочурица се е разляла край с. Веселиново и е заляла земеделски земи, но няма опасност за населението. Нивото й край с. Чарда е достигнало 363 см, но все още остава под критичните стойности.

Над 400 язовира в областта са под постоянно наблюдение и все още имат свободен обем.







/ИС/



