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Продължава покачването на река Тунджа в Елхово

Продължава покачването на река Тунджа в Елхово

BOBSTH 11:21:01 22-03-2018
IS1119BO.001
Елхово - наблюдение - река

Продължава покачването на река Тунджа в Елхово


Ямбол, 22 март /Диана Иванова, БТА/
Продължава покачването на река Тунджа в Елхово, за денонощие нивото се е покачило с над 30 см и в момента е 352 см при критични 395 см, съобщи областният управител на Ямболска област Димитър Иванов.
В района на Ямбол река Тунджа има лек спад с 10 см на нивото в сравнение в предния ден и сега е 381 см при критични 600 см.
Река Мочурица се е разляла край с. Веселиново и е заляла земеделски земи, но няма опасност за населението. Нивото й край с. Чарда е достигнало 363 см, но все още остава под критичните стойности.
Над 400 язовира в областта са под постоянно наблюдение и все още имат свободен обем.



/ИС/

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