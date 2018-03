BOBSTH 11:06:01 22-03-2018

Търговище - изложба - монументална живопис



Графити артистът Станислав Трифонов представя своя изложба в родния си град Търговище





Търговище, 22 март /Боряна Димитрова, БТА/

Графити артистът Станислав Трифонов - Насимо представя изложба монументална живопис в родния си град Търговище. Картините са от проекта с Urban Creatures "There is а Light", информират от Художествената галерия "Никола Маринов" в областния център.

Роден през 1979-та година, израснал до пълнолетие в Търговище, познат с имената Naste или Nasimo, Станислав Трифонов започва да се занимава с рисуване от ранна детска възраст, с графити на 15 години, а с изящно изкуство на 19 години. 20 години по-късно, негови стенописи красят стени в страни като Великобритания, Германия, Австрия, Италия, Белгия, Канада, Индия, Хонг Конг, Полша, Чехия, Румъния, Сърбия, Гърция, Турция и България, а платната му радват ценители от цял свят, посочват домакините от галерията.

През април Насимо за първи път има радостта да представи своя изложба в родния град. Мащабната живопис от проекта "There is a Light" с 18 творби ще бъде представена в галерията от 4 април до 4 май.

Не пропускайте възможността да се докоснете до изкуството, до посланията и вдъхновението на един съвременен, млад и вече световно признат български художник, призовават от културната институция.







