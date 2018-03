BOBSTH 13:44:32 21-03-2018

Пловдив - "Пловдив 2019" - фестивал



Нови 17 артисти се включват в най-големия български фестивал "Hills of Bass" в Пловдив





Пловдив, 21 март /Дима Шопова, БТА/

Нови 17 артисти са се включили в най-големия български фестивал "Hills of Bass", който ще се проведе на 20 и 21 юли 2018 година в Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на фондация "Пловдив 2019". Фестивалът включва различни стилове - рок, хардкор, пънк, джаз, соул, рага, реге, етно, хип-хоп, хаус, както и изпълнения в дръменд бейс и джънгъл музиката.

В двете вечери на фестивала ще вземат участие само емблематични имена, които ще бъдат на сцената след полунощ с мощен, качествен звук и уникална мултимедия. Меломаните ще могат да се насладят на експлозивни изпълнения от Goldie, High Contrast, Matrix &Futurebound, Friction, Calyx &Teebee, AgressorBunx, Dynamite MC и Linguistics, а към тях организаторите прибавят и родните HMSU артисти L 33, High Roll, Ogonek, Acidtrip, Targy, EXo и Faith.

Фестивалът Hills of Rock се провежда за втора поредна година и е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.



