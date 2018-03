BOBSTH 14:34:31 15-03-2018

Ученици на Райна Кабаиванска пеят

в две опери на Меноти в Оперния

театър "Лучано Павароти" в Модена





София, 15 март /Пенка Момчилова, БТА/

Млади оперни певци от майсторския клас на Райна Кабаиванска в НБУ и Института "Веки-Тонели" в Модена ще пеят в Оперния театър "Лучано Павароти" в италианския град. Марили Санторо, Елизабет Херцберг, Юлия Самсонова-Кайет, Роксана Ерера-Диаз и Лоренцо Гранте изпълняват главните роли в оперите The Medium и The Telephone or L'Amour a trios по музика и либрето на Джан Карло Меноти, съобщават от екипа.

Оперният театър в Модена "Лучано Павароти" за пръв път поставя тези произведения. Режисурата и костюмите са на Стефано Монти, сценографията - на Натали Деана и Стефано Монти, диригент е Флавио Емилио Сконя. Представленията са на 16 и 18 март.

"Меноти е голямо име на оперната музика от миналия век. Живял е повече в Америка, но е и основател на големия оперен фестивал в Сполето, Италия. Сътворил е наистина много опери и на всички е написал и музиката, и текста", казва Райна Кабаиванска.

По думите й, тази музика не е лесна за пеене, нито за слушане, но е много красива. Примата е доволна, че младите артисти имат възможност да се запознаят с нея и да се представят и в такъв репертоар, и то в театър с традиции.

"Репетирахме сериозно повече от месец и без излишна скромност мога да кажа, че резултатите са много добри. Публиката в София също познава Марили Санторо, която изпълни "Норма" през октомври в Софийската опера, а Юлия и Роксана пяха на галаконцерта на майсторския ми клас в НБУ. Тук, в Модена, билетите за представленията свършиха много бързо. Имаме планове да покажем "Медиум" и в София през следващия сезон", допълва Кабаиванска. /БХ/