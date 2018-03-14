BOBSTH 13:04:01 14-03-2018

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Хасково - МВР - тютюн



Голямо количество безакцизен тютюн е задържан в Хасково





Хасково, 14 март /Николай Грудев, БТА/

Общо 100 килограма безакцизен тютюн иззеха тази сутрин полицаи от РУ Хасково, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Хасково. Около 7 часа в село Клокотница за проверка е бил спрян лек автомобил "Форд Галакси" с пловдивска регистрация.

В багажното отделение на автомобила, шофиран от 37-годишен мъж от Пловдив са били намерени 10 полиетиленови торби с нарязания тютюн без бандерол. Приносителят го е предал с протокол по образуваното досъдебно производство.



/РУМ/



