Софийска филхармония - концерт



Три имена - епохи в един концерт -

Емил Табаков, Минчо Минчев

и Робърт Коен





На 16 март в Русе Софийската филхармония ще открие 58-мото издание на Международния фестивал "Мартенски музикални дни" със световна премиера на Симфония 9 от Емил Табаков под диригентството на самия автор. В програмата ще прозвучи и Концерт за цигулка, виолончело и оркестър от Йоханес Брамс със солисти емблематичният цигулар Минчо Минчев и един от водещите виолончелисти в света - Робърт Коен.



На 18 март в зала "България" софийската публика също ще има удоволствието да се наслади на тримата виртуози. Срещата на маестро Табаков и Минчо Минчев със Софийската филхармония е очаквана от меломаните близо 2 десетилетия.

Билети на касата на зала "България" и онлайн на Ивентим, Тикетсбг и Ипей.



След дългото прекъсване маестро Емил Табаков застава на диригентския пулт пред Софийската филхармония за 2 концерта този сезон. Освен през март, на 28 юни той ще дирижира Осмата симфония на Малер, известна като Симфония на хилядата. Мащабният концерт ще събере на една сцена оркестрите на Софийската филхармония и Българското национално радио, Националния филхармоничен хор "Светослав Обретенов" и детския филхармоничен хор с диригент Славил Димитров, Детския и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова.



За програмата на концертите на 16 и 18 март:



Концертът за цигулка, виолончело и оркестър, оп. 102 е последната симфонична композиция на Брамс. Години преди това виолончелистът Роберт Хаусман го моли да напише концерт за виолончело. Но главната причина за решението на композитора да започне концертна музика за двата солиращи инструмента е желанието му да възстанови охладнелите си отношения с цигуларя Йозеф Йоахим, причината за които няма нищо общо с общото им творческо минало - при развода на Йоахим, Брамс взел страната на съпругата. Творбата е знак за помирение, в което, както твърдят изследователите, Брамс е идентифицирал своя глас с тембъра на виолончелото.

За първи път творбата е изпълнена на 18 октомври 1887 г. в Кьолн с оркестър Гюрцених под диригентството на автора със солисти Йозеф Йоахим и Роберт Хаусман. Тя е посрещната противоречиво. Клара Шуман, пише, че "като композиция концертът е интересен, остроумен, но никъде не откривам свежия, топъл порив, характерен за много други негови творби." Самият Йоахим счита, че двойният концерт е по-одухотворен и вглъбен от концерта за цигулка.



Деветата симфония на Емил Табаков е завършена през 2015 г. Като повечето му симфонии (от трета до седма) тя е четиричастна. Творбата е дълбоко трагичен разказ за съдбата на личността в днешния свят, една романтична концепция, която се възражда в съвременната музика. В симфонията се открива силно конфликтния, застрашаващ човешкото равновесие характер на света, от една страна, и масовия стремеж към лесното забавление, като някаква отчаяна реакция. Тази дилема е същностна за композитора, неведнъж той споделя: "На практика се оказва, че може би нещата, които се опитвам да правя или нямат смисъл, или просто са за някакъв малък кръг хора." (интервю на Янина Богданова)



Биографии:



Кариерата на Емил Табаков като диригент започва от Русенската филхармония през 1976 г.

От 1979 г. до 1988 г. ръководи Камерния ансамбъл Софийски солисти, а в периода 1985-2000 г. последователно е диригент, главен диригент и музикален директор на Софийската филхармония.

От 1994 г. до 1999 г. е и главен диригент на Белградската филхармония. В периода 2002/2008 г. оглавява Симфоничния оркестър на Билкент - Анкара. От края на 2008 г. до края на 2015 г. е последователно директор на дирекция Музикална продукция и състави на БНР и главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Гостува сам и с ръководените от него оркестри в почти всички европейски страни, както и в САЩ, Австралия, Канада, Япония, Южна Корея, Сингапур,Тайван, Бразилия, Южна Африка, Иран и др.

Репертоарът на Емил Табаков включва оперни и симфонични произведения от всички музикални епохи. Осъществява записи на симфонични и оперни произведения за Балкантон (България), Елан (САЩ), Капричио Делта (Германия), Мега Мюзик (България), Пентагон (Холандия), Гега Ню (България), EMI, Naxos и др.



Изкуството на Минчо Минчев е оценявано със суперлативи на четири континента. Свири като солист с много от водещите оркестри в света, сред които Лондонската кралска филхармония, Лондонския симфоничен оркестър, Оркестъра на BBC - Лондон, London Mozart Players, Академията St. Martin in the Fields, St. Goldsmith Orchestra, Радиооркестъра на Романска Швейцария, Оркестъра на Московското радио и телевизия, Букурещката филхармония "Джордже Енеску", Амстердамския симфоничен оркестър, Дрезденската филхармония и др.



Работи със световноизвестни диригенти като сър Чарлз Гроувс, сър Александър Гибсън, сър Невил Маринър, Ленард Слаткин, Джон Елиът Гардинър и др. Изключителната артистична кариера на Минчо Минчев е свързана и с концерти в най-престижните зали по света, включително Карнеги хол в Ню Йорк, Кенеди център във Вашингтон, залата на Болшой театър и зала Чайковски в Москва, Роял Фестивал Хол и Роял Алберт Хол в Лондон, зала Херкулес в Мюнхен и др.



Има множество реализирани записи у нас и в чужбина, в това число за такива фирми като DECCA, Балкантон, Капричио, Интеграл, както и за Западногерманското радио (WDR), Радио Женева, Радио София, БНТ, Букурещкото и Белградско радио и телевизия.

Минчо Минчев е чест гост в журита на престижни международни конкурси, между които Карл Флеш (Великобритания), Рудолф Липицер (Италия), Ифра Нийман (Германия), Бетовен (Чехия), Jugend Musiziert (Германия) и др. От 1993 г. е председател на Фондация "Панчо Владигеров" и председателстващ журито по цигулка на Международния конкурс за пианисти и цигулари "П. Владигеров". От 2002 г. е артистичен директор на Международната лятна академия, провеждана ежегодно в рамките на Международния музикален фестивал Варненско лято.

От 1990 г. е професор по цигулка в Университета по изкуствата Фолкванг в Есен, Германия. Паралелно с интензивната си работа в университета и активната солистична дейност, Минчо Минчев води майсторски класове по цигулка в различни точки на света - Мексико, Куба, Турция, Гърция, Македония, Словакия, Япония, Южна Корея, Австралия, България. От 18 години провежда майсторски клас по цигулка в Аркутино със съдействието на фондация "Св. св. Кирил и Методий". Води ежегодно майсторски класове по цигулка и в рамките на ММФ Варненско лято и МФ Мартенски музикални дни в Русе.

Минчо Минчев е роден в Габрово през 1950 г. Започва да свири на цигулка на 4-годишна възраст. През 1959 г. изнася първия си самостоятелен концерт, след което печели редица лауреатски звания и награди от престижни национални и международни конкурси, най-големите сред които са Х. Виенявски (Полша, 1967), Паганини (Италия, 1970), Карл Флеш (Великобритания, 1972 и 1974). Учи при проф. Емил Камиларов, а в периода 1974/76 г. специализира при проф. Йфра Нийман в Лондон.

От 1977 г. свири на цигулка Страдивари 1716 Барон Витгенщайн, закупена специално за него от българската държава.

Носител е на наградата на БНР "Музикант на годината" за 1993 г. и на Наградата за изключителен принос към българската култура за 2010 г.



Робърт Коен прави концертния си дебют едва дванадесетгодишен в Royal Festival Hall в Лондон и през следващите четиридесет години от бележитата му международна кариера е приет за един от най-важните челисти на нашето време. "Лесно е да се чуе за какво е цялата шумотевица, той свири като Бог" (преглед на New York Stereo).

Канен е да концертира по цял свят от диригенти като К. Абадо, А. Дорати, сър М. Елдър, М. Дженсънс, сър Ч. Макерас, Д. Максимиук, К. Мазур, Р. Мути, сър Р. Норингтън, Т. Отака, сър С. Ратъл, С. Скровачовски, М. Тилсън-Томас, Е.Табаков, О. Ванска.

Като камерен изпълнител Роберт Коен работи с множество прочути солисти и ансамбли като "Йехуди Менухин" и струнен квартет "Амадеус" (включително техния компактдиск на квинтета на Шуберт за DGG), M. Преслер, Л. Кавакос, М. Минчев и К. Цимерман.

Прави звукозаписния си дебют на деветнадесетгодишна възраст с Концерта за виолончело на Елгар заедно с Лондонската филхармония, който му носи сребърен диск за продажби на над четвърт милион копия. От тогава прави редица записи за BIS, BeArTon, EMI, Deutsche Grammophon, Naxos, Sony и Decca.

Роберт Коен учи с Уилям Плит, Жаклин дьо Пре и Мстислав Ростропович. Води майсторски класове и лекции по цял свят и се формира като вдъхновяващ учител. Преподавател е в Кралската музикална академия в Лондон.

Освен соловата си кариера, Коен ръководи Charleston Manor Festival в периода 1989 - 2012 година, свири в легендарния Fine Artists квартет (2012 - 2018), води ежемесечно радио предаване в САЩ по WUWM, куратор е на Highbrow TV и управлява интернет сайта celloclinic.com.

Роберт Коен води майсторски класове и концертира в България от 2000 година. Има невероятна съвместна работа със Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР, МФ Мартенски музикални дни, ММФ Варненско лято. Същността на Робърт Коен като комуникатор е обобщена от вестник The Guardian, който отбелязва: "Коен може да задържи публиката в дланта на ръката си."

/АМ/