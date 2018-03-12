BOBSTH 10:29:31 12-03-2018

MH1028BO.005

Сливен - ВиК - съобщение



Нарушено водоподаване ще има в Нова Загора, пет населени места в Сливенско са без вода





Сливен, 12 март /Велина Василева, БТА/

Нарушено водоподаване ще има днес в Нова Загора, пет населени места в Сливенско са без вода заради аварии, съобщиха от ВиК - Сливен.

Поради авариен ремонт на главен тръбопровод на ул."Цар Освободител" до 14 часа ще бъде нарушено водоподаването в Нова Загора. Също поради авариен ремонт на главен тръбопровод до 16 часа ще бъде прекъснато водоподаването в град Кермен и селата Младово, Николаево и Мечкарево. До 15.30 часа без вода ще бъде село Блатец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано, като след това може да се повиши мътността на водата.

/МХ/



