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Нарушено водоподаване ще има в Нова Загора, пет населени места в Сливенско са без вода

Нарушено водоподаване ще има в Нова Загора, пет населени места в Сливенско са без вода

BOBSTH 10:29:31 12-03-2018
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Сливен - ВиК - съобщение

Нарушено водоподаване ще има в Нова Загора, пет населени места в Сливенско са без вода


Сливен, 12 март /Велина Василева, БТА/
Нарушено водоподаване ще има днес в Нова Загора, пет населени места в Сливенско са без вода заради аварии, съобщиха от ВиК - Сливен.
Поради авариен ремонт на главен тръбопровод на ул."Цар Освободител" до 14 часа ще бъде нарушено водоподаването в Нова Загора. Също поради авариен ремонт на главен тръбопровод до 16 часа ще бъде прекъснато водоподаването в град Кермен и селата Младово, Николаево и Мечкарево. До 15.30 часа без вода ще бъде село Блатец.
При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано, като след това може да се повиши мътността на водата.
/МХ/

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