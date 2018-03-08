BOBSTH 10:14:32 08-03-2018

IS1013BO.012

Велико Търново - 8 март - поход



Осмомартенски поход организира туристическото дружество във Велико Търново





Велико Търново, 8 март /Марина Петрова, БТА/

Туристическото дружество "Трапезица - 1902" във Велико Търново организира традиционен осмомартенски поход на 10 март, съобщиха от организацията.

За любителите на природата са предвидени два туристически маршрута до местността "Ксилифор". Единият от маршрутите е през хълма "Момина крепост", а другият през квартал "Асенов" и в двата случая началният час е 10.00 часа.

По-късно в местността "Ксилифор" е предвидена празнична програма.



/ИС/



