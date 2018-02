За първи път в Плевенската панорама показват изложбата "Литографии от Руско-турската война 1877-1878 г." 28 февруари 2018 / 06:31 Tweet

Плевен, 28 февруари /Малин Решовски, БТА/

За първи път в Плевенската панорама днес ще бъде представена изложбата "Литографии от Руско-турската война 1877-1878 г.". Това съобщиха за БТА от Регионалния военноисторически музей /РВИМ/ в Плевен.

Изложбата е посветена на 140 години от Освобождението на България и е съвместен проект на посолството на Руската федерация в България, Община Плевен и РВИМ.

Представените 11 литографии са част от личната колекция на посланика на Руската Федерация у нас Анатолий Макаров, предоставени за временно експониране в Панорама "Плевенска епопея 1877 г.".



От представените литографии четири са публикувани на страниците на "The Illustrated London News", 3 в "Le Monde Illustre", 2 в "The Graphic", 1 в "The Pictorial World" и 1 в италианския печат.

Сюжетите включват батални сцени с участие на руската армия, епизоди от военното ежедневие, моменти от контактите с местното население, портрети на руски командири, епизоди от дипломатическата борба за освобождението и независимостта на България, в това число подписване и обявяване на Санстефанския мирен договор.

Литографиите са оригинални, публикувани в най-популярните и четени по това време британски ежеседмичници: "The Illustrated London News", "The Graphic", "The Pictorial World" и френския "Le Monde Illustre". Аудиторията им е била огромна - цялата Британска империя, Северна Америка, Франция и френските колонии, както и много европейски държави, в които се получава чуждестранна преса. Седмичните списания са едни от най-популярните, имат огромен тираж, а сред сътрудниците са най-добрите за времето си художници, гравьори и кореспонденти.



"The Illustrated London News" е първият в света илюстрован седмичник, по-късно превърнал се в списание. Издава се в Лондон от 1842 г. до 2003 година. През Викторианската епоха е един от най-популярните вестници в Англия. Като журналисти и водещи на рубрики в това световно периодично издание през различни години работят Робърт Стивънсън, Томас Харди, Уилки Колинс, Артър Конан Дойл, Ръдиард Киплинг, Агата Кристи. През 1855 г., благодарение на фотографските снимки на Роджър Фентън от бойните полета на Кримската война, тиражът на вестника надвишава 200 хиляди броя. Руско-турската война 1877-1878 г. е представена от художника Гейл.

"The Graphic" е илюстрован ежеседмичен вестник, който излиза във Великобритания. Първият брой е отпечатан на 4 декември 1869 година от Уилям Томас и продължава да бъде издаван ежеседмично със същото име до април 1932 година, когато променя името си на "The National Graphic ". Публикува се до 14 юли 1932 г. Издаването му приключва след 3 266 броя.

"The Pictorial World" е ежеседмично илюстровано издание, предназначено за средната класа в Англия и англоезичните страни с информация за минали събития, рубриките "Какво казва светът" и "Какво прави светът". Започва да излиза през 1874 г. и с това заглавие излиза до 1892 г.

"Le Monde Illustre" e френски новинарски седмичник, който излиза от 1857 г. до 1940 г. и от 1945 г. до 1956 г. Ориентиран е към международните новини и императорските хроники, като в началото е определян като "консервативен седмичник". Първият му брой излиза на 18 април 1857 г. Седмичникът съдържа 16 страници голям формат, на които се редуват текст и илюстрации в съпоставка две към едно. В първите месеци журналистическият екип включва известни писатели, между които Александър Дюма, Жорж Санд и др., но много от имената на художниците и произхода на илюстрациите не са посочени.

С развитието на печатарските техники и благодарение на достъпната си цена, "Le Monde Illustre" доминира на новинарския фронт. Първите авторски фотографии в списанието си проправят път през 1888 година. Освен новини и илюстрации в изданието намират място бележки за известни автори като Ги дьо Мопасан.

Издаването на "Le Monde Illustre" е прекратено на 8 юни 1940 г., а от февруари 1945 г. до 1956 г. излиза в чернобял печат.

Изложбата "Литографии от Руско-турската война 1877-1878 г." дава уникалната възможност да се види Руско-турската война 1877-1878 г. през погледа на Европа, такава каквато са я видели и отразили нейните съвременници на страниците на най-големите и най-четени илюстровани списания на 19-тото столетие, посочват от музея в Плевен по повод днешната изложба, която се открива в Плевенската панорама и ще остане до 26 април т.г.

